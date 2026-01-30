weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. 1. FC Magdeburg
    4. >

  4. 1. FC Magdeburg distanziert Hannover 96: In dieser Statistik hängt der FCM Ex-Coach Christian Titz ab

EIL
Verdi ruft erneut in Magdeburg für Montag zum Streik auf
Verdi ruft erneut in Magdeburg für Montag zum Streik auf

Hannover 96 am Tabellenende In dieser Statistik hängt der FCM Ex-Coach Christian Titz ab

Hannover 96 und den 1. FC Magdeburg trennen sowohl finanziell als auch tabellarisch Welten. In einer Statistik aber dreht der Club den Spieß um. Ex-Trainer Christian Titz kann das nicht gefallen - zumal er dadurch unter Druck gerät.

Von Tobias Buschendorf Aktualisiert: 30.01.2026, 11:35
Christian Titz musste sich in der laufenden Saison schon häufig über sein Team bei Hannover 96 ärgern.
Christian Titz musste sich in der laufenden Saison schon häufig über sein Team bei Hannover 96 ärgern. (Foto: IMAGO/Noah Wedel)

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg und Hannover 96 haben in der laufenden Zweitliga-Saison sportlich nur wenig Schnittmengen. Zwar bringen inzwischen beide Teams den gleichen Stil auf den Rasen, doch unterwegs sind sie in unterschiedlichen Welten.