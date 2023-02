Auch in Zukunft wird es keine Heinz-Krügel-Brücke in Magdeburg geben. Die Stadt streicht den Namen der FCM-Legende von der Favoritenliste.

Magdeburg – Die Bauarbeiten an zwei neuen Elbbrücke in Magdeburg sind in vollem Gange. Ende des Jahres sollen sie eingeweiht werden. Dieser Tage sucht die Stadt nach einem passenden Namen. Fans vom 1. FC Magdeburg müssen jetzt ganz stark sein. Denn: Heinz-Krügel-Brücke wird es schon mal nicht – obwohl der Name ein heißer Kandidat war.

Keine Heinz-Krügel-Brücke in Magdeburg - Trotz Favoritenrolle

Stadiongänger, die mit dem Zug aus allen Teilen des Landes anreisen, um den 1. FC Magdeburg zu sehen, kennen den Weg vom Bahnhof zum Stadion auswendig. Durchs City Carré, vorbei am Allee-Center und über die Brücken zum Ziel. Der mögliche Name von zwei Brücken, die dieser Tage hochgezogen und auf der Route liegen werden, hätte Fans vom FCM das Herz wohl höher schlagen lassen.

Im Rennen um die Bezeichnung der Brücken: FCM-Legende Heinz Krügel. Besser gesagt: Der Name war mal im Rennen. Die Stadtverwaltung streicht Krügel von der Favoritenliste. Grund hierfür sei laut Verwaltung die „erhebliche öffentliche Diskussion“ um die Person Heinz Krügel. Es geht um seinen Lebenslauf.

FCM-Legende Heinz Krügel von Liste wegen SS-Vergangenheit gestrichen

Der einstige FCM-Trainer (1966-1976) war Mitglied der Waffen-SS. Zwar konnten ihm keine Kriegsverbrechen nachgewiesen werden, wie ein Arbeitskreis feststellte. Dennoch beschloss die Stadt die Namensstreichung aus der Favoritenliste.

Lesen Sie mehr zu dem Thema: So sollen die neuen Elbbrücken in Magdeburg heißen

So müssen sich Fans wohl weiterhin mit dem Heinz-Krügel-Platz in Magdeburg zufriedengeben. Eine Heinz-Krügel-Brücke, Heinz-Krügel-Straße, oder, der innige Wunsch vieler Club-Anhänger, das Heinz-Krügel-Stadion, wird es fürs Erste wohl nicht geben.