Viel Positives hatte der jüngste Test des 1. FC Magdeburg gegen den 1. FC Schweinfurt nicht zu bieten. Ein Lichtblick aber war die Rückkehr von Herbert Bockhorn, der für den Abstiegskampf nun eine klare Marschroute vorgibt.

Bockhorn ist zurück beim FCM: Comeback mit klarer Forderung an seine Mitspieler

Herbert Bockhorn (links) vom 1. FC Magdeburg ging im Test gegen den 1. FC Schweinfurt die ersten Schritte nach mehrwöchiger Verletzungspause.

Magdeburg - Alles fing so gut an für Herbert Bockhorn in dieser Saison. Knapp ein Jahr nach seiner schweren Kreuzbandverletzung im Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig hatte der Rechtsverteidiger des 1. FC Magdeburg pünktlich zum Saisonstart die Rückkehr in die Startelf geschafft.