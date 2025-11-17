Liveticker
Unmissverständliche Ansage Bockhorn ist zurück beim FCM: Comeback mit klarer Forderung an seine Mitspieler
Viel Positives hatte der jüngste Test des 1. FC Magdeburg gegen den 1. FC Schweinfurt nicht zu bieten. Ein Lichtblick aber war die Rückkehr von Herbert Bockhorn, der für den Abstiegskampf nun eine klare Marschroute vorgibt.
17.11.2025, 11:26
Magdeburg - Alles fing so gut an für Herbert Bockhorn in dieser Saison. Knapp ein Jahr nach seiner schweren Kreuzbandverletzung im Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig hatte der Rechtsverteidiger des 1. FC Magdeburg pünktlich zum Saisonstart die Rückkehr in die Startelf geschafft.