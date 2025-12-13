weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. 1. FC Magdeburg
    4. >

  4. 1. FC Magdeburg: Holstein Kiel bearbeitet FCM mit allen Mitteln beim 3:3

"Trash Talk gehört dazu" Formstarker FCM wird von Holstein Kiel mit allen Mitteln bearbeitet

Der 1. FC Magdeburg und Holstein Kiel haben sich bei ihrem 3:3-Unentschieden am Samstag nichts geschenkt. Die Hausherren trafen auf einen Gegner, der ihnen bewusst mal so richtig auf die Nerven ging.

Von Tobias Buschendorf 13.12.2025, 17:03
Mateusz Zukowski und die Spieler des 1. FC Magdeburg mussten gegen Holstein Kiel viel einstecken - auch einige Kopftreffer.
Mateusz Zukowski und die Spieler des 1. FC Magdeburg mussten gegen Holstein Kiel viel einstecken - auch einige Kopftreffer. (Foto: Eroll Popova)

Magdeburg - Marcel Rapp weiß, was sich gehört, also gratulierte der Trainer von Holstein Kiel dem 1. FC Magdeburg eingangs der Pressekonferenz nach dem wilden 3:3 vom Samstag auch erst einmal zum 60. Geburtstag. Sehr aufmerksam, sehr nett war das.