"Trash Talk gehört dazu" Formstarker FCM wird von Holstein Kiel mit allen Mitteln bearbeitet
Der 1. FC Magdeburg und Holstein Kiel haben sich bei ihrem 3:3-Unentschieden am Samstag nichts geschenkt. Die Hausherren trafen auf einen Gegner, der ihnen bewusst mal so richtig auf die Nerven ging.
13.12.2025, 17:03
Magdeburg - Marcel Rapp weiß, was sich gehört, also gratulierte der Trainer von Holstein Kiel dem 1. FC Magdeburg eingangs der Pressekonferenz nach dem wilden 3:3 vom Samstag auch erst einmal zum 60. Geburtstag. Sehr aufmerksam, sehr nett war das.