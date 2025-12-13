"Trash Talk gehört dazu" Formstarker FCM wird von Holstein Kiel mit allen Mitteln bearbeitet

Der 1. FC Magdeburg und Holstein Kiel haben sich bei ihrem 3:3-Unentschieden am Samstag nichts geschenkt. Die Hausherren trafen auf einen Gegner, der ihnen bewusst mal so richtig auf die Nerven ging.

Formstarker FCM wird von Holstein Kiel mit allen Mitteln bearbeitet

Mateusz Zukowski und die Spieler des 1. FC Magdeburg mussten gegen Holstein Kiel viel einstecken - auch einige Kopftreffer.

Magdeburg - Marcel Rapp weiß, was sich gehört, also gratulierte der Trainer von Holstein Kiel dem 1. FC Magdeburg eingangs der Pressekonferenz nach dem wilden 3:3 vom Samstag auch erst einmal zum 60. Geburtstag. Sehr aufmerksam, sehr nett war das.