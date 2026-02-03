Kommentar zu Winter-Transfers Vertrauen statt Verstärkung: Der FCM geht eine riskante Wette ein
Während die Konkurrenz im Abstiegskampf der 2. Bundesliga ordentlich aufgerüstet hat, war der 1. FC Magdeburg auf dem Transfermarkt zurückhaltend. Richtig oder falsch? Ein Kommentar.
Aktualisiert: 04.02.2026, 10:00
Magdeburg - Am letzten Spieltag vor dem finalen Schließen des Winter-Transferfensters ist der 1. FC Magdeburg wieder auf einen Abstiegsplatz gerutscht. Der gute Lauf vom Ende des alten Jahres war mit dem 1:2 gegen Hannover 96 - der zweiten Niederlage infolge - endgültig Geschichte.