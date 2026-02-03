Während die Konkurrenz im Abstiegskampf der 2. Bundesliga ordentlich aufgerüstet hat, war der 1. FC Magdeburg auf dem Transfermarkt zurückhaltend. Richtig oder falsch? Ein Kommentar.

Vertrauen statt Verstärkung: Der FCM geht eine riskante Wette ein

Petrik Sander (links) und Otmar Schork sehen den Kader des 1. FC Magdeburg nach wie vor für einen erfolgreichen Abstiegskampf gerüstet.

Magdeburg - Am letzten Spieltag vor dem finalen Schließen des Winter-Transferfensters ist der 1. FC Magdeburg wieder auf einen Abstiegsplatz gerutscht. Der gute Lauf vom Ende des alten Jahres war mit dem 1:2 gegen Hannover 96 - der zweiten Niederlage infolge - endgültig Geschichte.