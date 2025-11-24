Weil die Not im Angriff des 1. FC Magdeburg groß war, gab Mateusz Zukowski sein Debüt auf ungewohnter Position. Ist das eine echte Option für die Zukunft?

Ist Zukowski im Sturm des 1. FC Magdeburg mehr als eine Notlösung?

Mit Mateusz Zukowski (Mitte) probierte der 1. FC Magdeburg bei Fortuna Düsseldorf einen neuen Stürmertypen aus.

Magdeburg - Überraschend kam das Startelf-Debüt von Sommerneuzugang Mateusz Zukowski beim 1. FC Magdeburg am vergangenen Sonnabend nicht. Bereits im Training hatte es sich seit geraumer Zeit angedeutet. Im missglückten Testspiel gegen den 1. FC Schweinfurt 05 (0:1) hob Trainer Petrik Sander den Polen als "einzigen Lichtblick" hervor.