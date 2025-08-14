Nächster Neuzugang FCM leiht Max Geschwill von Holstein Kiel aus
Der 1. FC Magdeburg hat am Donnerstag einen weiteren Neuzugang präsentiert. Im DFB-Pokalspiel beim 1. FC Saarbrücken steht der Verteidiger sogar schon im Kader.
14.08.2025, 16:06
Magdeburg - Seinen ersten offiziellen Arbeitstag beim 1. FC Magdeburg hatte sich Verteidiger Max Geschwill sicherlich anders vorgestellt. Frisch von Zweitliga-Konkurrent Holstein Kiel ausgeliehen, bestieg er am Donnerstag den Mannschaftsbus, um die Fahrt zum DFB-Pokalspiel nach Saarbrücken anzutreten.