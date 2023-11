Der Verlag MDsport lässt Erinnerungen an den FCM-Erfolg von 1974 in einem neuen Buch aufleben.

Neues Buch: Den FCM-Triumph von 1974 gibt es bald in Farbe

8. Mai 1974: Trainer Heinz Krügel und Jürgen Sparwasser jubeln nach dem 2:0 Sieg gegen den AC Mailand. Die Erinnerung daran wurde in Schwarz-Weiß aufgenommen.

Magdeburg. - 20 Jahre ist es her, als Volkmar Laube die Reise nach Düsseldorf in die Grupellostraße 18 antrat. Sein Ziel war die Horst Müller GmbH, die über einen großen und wertvollen Schatz verfügte. Müller hatte am 8. Mai 1974 im De Kuip von Rotterdam gestanden mit seinem Apparat und 130 Bilder von einem historischen Ereignis geknipst, das sich im kommenden Jahr zum 50. Mal jährt. Dem Sieg des 1. FC Magdeburg gegen den AC Mailand (2:0), dem Gewinn des Europapokals der Pokalsieger.