Kommentar Die kommenden beiden Spiele geben die Richtung des 1. FC Magdeburg vor
Der 1. FC Magdeburg hat die Überraschung gegen Aufstiegskandidat Hannover 96 verpasst. Ex-Coach Christian Titz verließ die Avnet Arena als Sieger. Den FCM sollte dies aber ab sofort nicht mehr interessieren. Ein Kommentar.
30.01.2026, 22:33
Magdeburg - Nichts war es mit der Überraschung gegen Hannover 96. Nichts war es mit der süßen Revanche an Ex-Trainer Christian Titz, dem viele Magdeburger seinen Abschied im vergangenen Sommer nicht verziehen haben.