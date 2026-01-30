Der 1. FC Magdeburg hat die Überraschung gegen Aufstiegskandidat Hannover 96 verpasst. Ex-Coach Christian Titz verließ die Avnet Arena als Sieger. Den FCM sollte dies aber ab sofort nicht mehr interessieren. Ein Kommentar.

Die kommenden beiden Spiele geben die Richtung des 1. FC Magdeburg vor

Gegen Greuther Fürth muss es für Tobias Müller (rechts), Dominik Reimann und den 1. FC Magdeburg wieder aufwärts gehen.

Magdeburg - Nichts war es mit der Überraschung gegen Hannover 96. Nichts war es mit der süßen Revanche an Ex-Trainer Christian Titz, dem viele Magdeburger seinen Abschied im vergangenen Sommer nicht verziehen haben.