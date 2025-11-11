weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. FC Magdeburg: Dem FCM fehlen offensiv nahezu alle Optionen für den Abstiegskampf

Weil Kaars nur noch zaungast ist Harmlos, harmloser, FCM:  Was offensiv neben einem echten Torjäger fehlt

Dass der 1. FC Magdeburg in der 2. Liga kaum Tore erzielt, hat Gründe, die weit über die offensichtliche Stürmer-Problematik hinausgehen.

Von Tobias Buschendorf Aktualisiert: 11.11.2025, 16:26
Wiedersehen macht Freude: Martijn Kaars ließ sich am Dienstag bei seinen ehemaligen Kollegen des 1. FC Magdeburg blicken.
Wiedersehen macht Freude: Martijn Kaars ließ sich am Dienstag bei seinen ehemaligen Kollegen des 1. FC Magdeburg blicken. (Foto: Tobias Buschendorf)

Magdeburg - Kapitän Dominik Reimann hat sie immer noch im Fuß, die zielgenauen Pässe auf Torjäger Martijn Kaars. Einen nach dem anderen spielte der Torhüter des 1. FC Magdeburg am Dienstag am Ende des öffentlichen Trainings.