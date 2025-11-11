Dass der 1. FC Magdeburg in der 2. Liga kaum Tore erzielt, hat Gründe, die weit über die offensichtliche Stürmer-Problematik hinausgehen.

Weil Kaars nur noch zaungast ist

Wiedersehen macht Freude: Martijn Kaars ließ sich am Dienstag bei seinen ehemaligen Kollegen des 1. FC Magdeburg blicken.

Magdeburg - Kapitän Dominik Reimann hat sie immer noch im Fuß, die zielgenauen Pässe auf Torjäger Martijn Kaars. Einen nach dem anderen spielte der Torhüter des 1. FC Magdeburg am Dienstag am Ende des öffentlichen Trainings.