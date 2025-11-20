Wie von ihm gewohnt nimmt Petrik Sander auch vor der Partie des 1. FC Magdeburg bei Fortuna Düsseldorf kein Blatt vor den Mund. Um welche Sachverhalte es genau geht.

Petrik Sander hält das Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und Fortuna Düsseldorf für sehr wichtig.

Magdeburg - Petrik Sander ist ein Mann der klaren Worte. Dies hat sich während seiner Zeit beim 1. FC Magdeburg schon häufig gezeigt. Auch im Vorfeld der Zweitliga-Partie bei Fortuna Düsseldorf am Sonnabend (13 Uhr/Sky) sprach der 65-Jährige wieder Tacheles – zu vielen Themen. Die Volksstimme verschafft einen Überblick.