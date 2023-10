Auf der defensiven Außenbahn ist der 1. FC Magdeburg nicht üppig besetzt. Nun schauen sich die Blau-Weißen einen vereinslosen Spieler aus den Niederlanden an.

Lief im Vorjahr in 24 Erstliga-Partien für den SC Cambuur auf und stieg mit dem Verein aus dem Oberhaus ab: Sai van Wermeskerken trainiert derzeit in Magdeburg mit.

Magdeburg - Mit Sai van Wermeskerken darf sich derzeit ein vereinsloser Japaner beim Zweitligisten 1. FC Magdeburg zeigen. Während die Profis des Clubs am Dienstag Meter auf der Laufbahn abspulten, arbeitete der 29-jährige Außenverteidiger mit den Co-Trainern am Ball.

Der Verteidiger, der 1994 als Sohn eines Niederländers und einer Japanerin in Maastricht das Licht der Welt erblickte hatte, spielte in seiner Profi-Laufbahn bisher nur in Deutschlands Nachbarland. Bis zum Sommer stand er bei Erstliga-Absteiger SC Cambuur unter Vertrag.

Wie Magdeburg mitteilt, ist der Akteur „ein paar Tage zu Gast“. Eine Verpflichtung für die Position würde deshalb Sinn ergeben, weil die Blau-Weißen auf der Außenbahn dünn besetzt sind – insbesondere aufgrund des Ausfalls von Mohammed El Hankouri (Muskelbündelriss).