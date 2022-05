1. FC Magdeburg reist zum selbstbewussten 1. FC Kaiserslautern

Magdeburg - Das Spitzenspiel im Fritz-Walter-Stadion wird nicht nur sportlich interessant, sondern auch stimmungsvoll. 10 000 Zuschauer sind bei diesem Spiel mit dabei. Auch Anhänger der Blau-Weißen reisen nach Rheinland-Pfalz. Bis zu 250 Anhänger aus Magdeburg werden erwartet. Beide Mannschaften zeigten in den vergangenen Wochen konstante Leistungen. Während der FCM in elf Partien in Folge ohne Niederlage blieb, verlor der FCK keines der letzten zehn Ligaspiele. Und: Kaiserslautern hat mit 13 Gegentoren die beste Defensive der 3. Liga und spielte zuletzt viermal in Serie zu Null.