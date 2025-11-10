weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
vorfreude auf heimspiel  FCM II verfolgt am Dienstag zwei Ziele gegen Zehlendorf

Sein 15. Saisonspiel bestreitet die Reserve des 1. FC Magdeburg gegen Hertha Zehlendorf. Zweierlei können die Blau-Weißen im Duell mit dem Team aus Berlin schaffen. 

Von Yannik Sammert 10.11.2025, 22:00
Profi Aleksa Marusic dürfte auch an diesem Dienstag für die Zweitvertretung des FCM stürmen.
Magdeburg - Nach drei Regionalliga-Partien ohne Sieg mal wieder einen Erfolg feiern und mit dem neuen Trainer Daniel Wölfel erstmalig gewinnen – diese Vorstellung spornt die Reserve des 1. FC Magdeburg vor dem Heimspiel gegen Schlusslicht Hertha Zehlendorf an diesem Dienstag (19 Uhr) richtig an.