EIL:
vorfreude auf heimspiel FCM II verfolgt am Dienstag zwei Ziele gegen Zehlendorf
Sein 15. Saisonspiel bestreitet die Reserve des 1. FC Magdeburg gegen Hertha Zehlendorf. Zweierlei können die Blau-Weißen im Duell mit dem Team aus Berlin schaffen.
10.11.2025, 22:00
Magdeburg - Nach drei Regionalliga-Partien ohne Sieg mal wieder einen Erfolg feiern und mit dem neuen Trainer Daniel Wölfel erstmalig gewinnen – diese Vorstellung spornt die Reserve des 1. FC Magdeburg vor dem Heimspiel gegen Schlusslicht Hertha Zehlendorf an diesem Dienstag (19 Uhr) richtig an.