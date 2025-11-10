Sein 15. Saisonspiel bestreitet die Reserve des 1. FC Magdeburg gegen Hertha Zehlendorf. Zweierlei können die Blau-Weißen im Duell mit dem Team aus Berlin schaffen.

Profi Aleksa Marusic dürfte auch an diesem Dienstag für die Zweitvertretung des FCM stürmen.

Magdeburg - Nach drei Regionalliga-Partien ohne Sieg mal wieder einen Erfolg feiern und mit dem neuen Trainer Daniel Wölfel erstmalig gewinnen – diese Vorstellung spornt die Reserve des 1. FC Magdeburg vor dem Heimspiel gegen Schlusslicht Hertha Zehlendorf an diesem Dienstag (19 Uhr) richtig an.