Ein Strafstoß gegen den SC Paderborn hätte dem 1. FC Magdeburg gutgetan. Die Videoschiedsrichter hatten etwas dagegen, was Trainer Petrik Sander aus mehreren Gründen nicht versteht.

Trainer Petrik Sander hätte den Elfmeterpfiff für seinen 1. FC Magdeburg gerne genommen.

Magdeburg - Es sind Diskussionen, die sich seit Jahren durchziehen und, die der Fußball vermutlich auch nie wieder los wird. Wann ist ein Handspiel ein Handspiel? Und wo liegt überhaupt die Hemmschwelle für den Eingriff des Video Assistant Referee (kurz: VAR)?