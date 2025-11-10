Liveticker
Liveticker mit Videos: Richter beendet ersten Verhandlungstag - Taleb A. entschuldigt sich bei Familie des getöteten Kindes - es folgen teils wirre Aussagen
Klare Fehlentscheidung? FCM-Coach Sander verzweifelt an Handspielregel und VAR
Ein Strafstoß gegen den SC Paderborn hätte dem 1. FC Magdeburg gutgetan. Die Videoschiedsrichter hatten etwas dagegen, was Trainer Petrik Sander aus mehreren Gründen nicht versteht.
Aktualisiert: 10.11.2025, 15:28
Magdeburg - Es sind Diskussionen, die sich seit Jahren durchziehen und, die der Fußball vermutlich auch nie wieder los wird. Wann ist ein Handspiel ein Handspiel? Und wo liegt überhaupt die Hemmschwelle für den Eingriff des Video Assistant Referee (kurz: VAR)?