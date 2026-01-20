weather sonnig
Mit der 3:0-Gala bei Eintracht Braunschweig hat sich der
1. FC Magdeburg ins Mittelfeld der 2. Liga geschoben. Entscheidend war ein Spieler in abgeänderter Rolle.

Von Tobias Buschendorf 20.01.2026, 08:00
Der Plan der FCM-Trainer Petrik Sander (links) und Pascal Ibold ging gegen Eintracht Braunschweig komplett auf. (Foto: Christian Schroedter)

Magdeburg - Petrik Sander hat am Freitagabend die Medienabteilung seines 1. FC Magdeburg glücklich gemacht. Angesprochen auf die außerordentlich gute Defensivleistung seines Teams bemühte der 65-Jährige in der Pressekonferenz nach dem 3:0 in Braunschweig in gewohnt pointierter Art ein sprachliches Bild aus der Welt des Bauwesens.