Mit der 3:0-Gala bei Eintracht Braunschweig hat sich der 1. FC Magdeburg ins Mittelfeld der 2. Liga geschoben. Entscheidend war ein Spieler in abgeänderter Rolle.

Der Plan der FCM-Trainer Petrik Sander (links) und Pascal Ibold ging gegen Eintracht Braunschweig komplett auf.

Magdeburg - Petrik Sander hat am Freitagabend die Medienabteilung seines 1. FC Magdeburg glücklich gemacht. Angesprochen auf die außerordentlich gute Defensivleistung seines Teams bemühte der 65-Jährige in der Pressekonferenz nach dem 3:0 in Braunschweig in gewohnt pointierter Art ein sprachliches Bild aus der Welt des Bauwesens.