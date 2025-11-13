Der 1. FC Magdeburg hat am Donnerstag sein Testspiel gegen den 1. FC Schweinfurt 05 verloren. 0:1 hieß es am Ende eines Spiels, das kaum Lichtblicke lieferte.

Ado Onaiwu vergibt hier die beste Chance des 1. FC Magdeburg gegen den 1. FC Schweinfurt 05.

Gotha - So hatte sich der 1. FC Magdeburg das Testspiel gegen den 1. FC Schweinfurt 05 mit Sicherheit nicht vorgestellt. Die Partie, die am Donnerstag unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Gothaer Volksparkstadion ausgetragen wurde, sollte dazu dienen, Selbstvertrauen zu tanken.