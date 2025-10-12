Kommentar zum Fiedler-Aus Jetzt haben die FCM-Profis kein Alibi mehr

Am Sonntag hat der 1. FC Magdeburg das Unvermeidliche durchgezogen und Trainer Markus Fiedler freigestellt. Das Team bekommt eine Wohlfühllösung und hat fortan keine Ausreden mehr.

Jetzt haben die FCM-Profis kein Alibi mehr

Die Profis des 1. FC Magdeburg haben Trainer Markus Fiedler eiskalt fallen lassen.

Magdeburg – Am Dienstag das große Treuebekenntnis, am Sonntag der Rausschmiss. Wie schnell es im gnadenlosen Geschäft Profifußball gehen kann, hat der nunmehr ehemalige FCM-Trainer Markus Fiedler in den vergangenen Tagen auf schmerzhafte Art und Weise erfahren müssen.