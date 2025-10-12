weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Fiedler-Aus beim 1. FC Magdeburg: Jetzt hat das Team keine Ausrede mehr

Kommentar zum Fiedler-Aus Jetzt haben die FCM-Profis kein Alibi mehr

Am Sonntag hat der 1. FC Magdeburg das Unvermeidliche durchgezogen und Trainer Markus Fiedler freigestellt. Das Team bekommt eine Wohlfühllösung und hat fortan keine Ausreden mehr.

Von Tobias Buschendorf 12.10.2025, 21:54
Die Profis des 1. FC Magdeburg haben Trainer Markus Fiedler eiskalt fallen lassen.
Die Profis des 1. FC Magdeburg haben Trainer Markus Fiedler eiskalt fallen lassen. (Foto: Christian Schroedter)

Magdeburg –  Am Dienstag das große Treuebekenntnis, am Sonntag der Rausschmiss. Wie schnell es im gnadenlosen Geschäft Profifußball gehen kann, hat der nunmehr ehemalige FCM-Trainer Markus Fiedler in den vergangenen Tagen auf schmerzhafte Art und Weise erfahren müssen.