  4. Kommentar zum Transferwinter des 1. FC Magdeburg: Die riskante Wette des Otmar Schork

Während die Konkurrenz im Abstiegskampf der 2. Bundesliga ordentlich aufgerüstet hat, war der 1. FC Magdeburg auf dem Transfermarkt zurückhaltend. Richtig oder falsch? Ein Kommentar.

Von Tobias Buschendorf 03.02.2026, 21:48
Petrik Sander (links) und Otmar Schork sehen den Kader des 1. FC Magdeburg nach wie vor für einen erfolgreichen Abstiegskampf gerüstet.
Petrik Sander (links) und Otmar Schork sehen den Kader des 1. FC Magdeburg nach wie vor für einen erfolgreichen Abstiegskampf gerüstet. (Foto: Eroll Popova)

Magdeburg - Am letzten Spieltag vor dem finalen Schließen des Winter-Transferfensters ist der 1. FC Magdeburg wieder auf einen Abstiegsplatz gerutscht. Der gute Lauf vom Ende des alten Jahres war mit dem 1:2 gegen Hannover 96 - der zweiten Niederlage infolge - endgültig Geschichte.