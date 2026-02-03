Während die Konkurrenz im Abstiegskampf der 2. Bundesliga ordentlich aufgerüstet hat, war der 1. FC Magdeburg auf dem Transfermarkt zurückhaltend. Richtig oder falsch? Ein Kommentar.

Petrik Sander (links) und Otmar Schork sehen den Kader des 1. FC Magdeburg nach wie vor für einen erfolgreichen Abstiegskampf gerüstet.

Magdeburg - Am letzten Spieltag vor dem finalen Schließen des Winter-Transferfensters ist der 1. FC Magdeburg wieder auf einen Abstiegsplatz gerutscht. Der gute Lauf vom Ende des alten Jahres war mit dem 1:2 gegen Hannover 96 - der zweiten Niederlage infolge - endgültig Geschichte.