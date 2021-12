1. FC Magdeburg verabschiedet sich mit 3:0-Erfolg über Waldhof Mannheim in den Winter

Auch zum Abschluss des sehr erfolgreiches Kalenderjahres 2021 durfte der 1. FC Magdeburg jubeln. Mit einem 3:0 (2:0)-Heimerfolg über den SV Waldhof Mannheim verabschiedete sich der Tabellenführer der 3. Liga am Sonntag in die Winterpause.

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg hat ein historisches Jahr mit einem beeindruckenden Heimsieg beendet. Mit 3:0 (2:0) bezwang die Mannschaft von Chefcoach Christian Titz am Sonntag im Spitzenspiel den SV Waldhof Mannheim. Florian Kath (11.), Baris Atik (32.) und Luca Schuler (66.) trafen für den Herbstmeister der 3. Liga zum Jahresfinale.

Im Vergleich zum 1:1 am Mittwochabend beim FSV Zwickau tauschte FCM-Cheftrainer Titz auf drei Positionen. Erwartungsgemäß kehrten die zuletzt gesperrten Alexander Bittroff und Andreas Müller zurück in die Startformation. Zudem erhielt Florian Kath in der Offensive den Vorzug vor Jason Ceka.

Startelf-Neuling Kath trifft zur Führung

Und das sollte sich auszahlen: In der 11. Minute erzielte Kath den Führungstreffer für die Blau-Weißen. Zuvor hatte Waldhof-Verteidiger Anton-Leander Donkor einen Kopfball von Luca Schuler genau vor dessen Füße geklärt. Der 27-Jährige bedankte sich am langen Pfosten und drückte das Leder über die Linie.

Bis dahin hatten die Gäste die besseren Chancen zum Führungstor. Waldhof-Topscorer Dominik Martinovic lupfte über den Kasten (3.), der frühere Magdeburger Marcel Costly vertändelte den Ball, als er eigentlich schon frei durch war, wurde in höchster Not noch von FCM-Kapitän Tobias Müller eingeholt (43.). Dann allerdings gingen die Elbestädter in Front - und kippten damit das Spiel.

Atik trifft gegen Kindheitsverein

Mit der Führung im Rücken übernahmen die Gastgeber klar das Kommando, drängten die Mannheimer zeitweise tief in die eigene Hälfte zurück. Nachdem Baris Atik zunächst noch rechts vorbeigeköpft hatte (27.), durfte der 26-Jährige wenig später doch - wie schon im Hinspiel - gegen seinen Kindheitsverein jubeln. Bei einem Solo über die linke Seite ließ Atik vier Gäste-Verteidiger stehen und düpierte schließlich auch Torhüter Timo Königsmann aus wenigen Metern (32.).

Zwar hatten die Hausherren die Partie klar im Griff, dennoch kamen die Gäste zu guten Gelegenheiten. Kurz vor der Pause war plötzlich wieder Costly frei durch, scheiterte mit seinem unplatzierten Schuss aber an FCM-Keeper Dominik Reimann (43.). Nach dem Seitenwechsel versuchten es Martinovic (46.) und Marc Schnatterer (47.), doch war jeweils der Magdeburger Schlussmann zur Stelle.

Schuler trifft, Höger und Lebeau fliegen

So war das Spitzenspiel nach 66 Minuten entschieden. Der inzwischen für Raphael Obermair eingewechselte Jason Ceka bediente per Steckpass den gestarteten Luca Schuler. Der ließ sich die Chance nicht nehmen, traf platziert zum 3:0 ins rechte Eck. Die letzten Mannheimer Hoffnungen wurden wenige Minuten später mit der Gelb-Roten Karte gegen Marco Höger endgültig begraben (70.). Beenden mussten die Gäste die Partie zu neunt, nachdem auch noch der eingewechselte Adrien Lebeau des Feldes verwiesen wurde (86).

Durch den 14. Sieg im 20. Saisonspiel überwintert der 1. FC Magdeburg als souveräner Tabellenführer der 3. Liga - acht Punkte vor den ersten Verfolgern Eintracht Braunschweig und SV Meppen. Insgesamt sammelten die Blau-Weißen stolze 81 Zähler in 2021, spielten damit hinter dem 1. FC Heidenheim (2013, 85 Punkte) das zweitbeste Kalenderjahr in der Drittliga-Historie.