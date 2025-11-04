Der 1. FC Magdeburg verliert nach Jean Hugonet mit Tobias Müller und Daniel Heber zwei weitere Verteidiger auf unbestimmte Zeit. Wackelt jetzt das ganze System?

Magdeburg - Es ist ein klassischer Fall von „So kann man sich täuschen“. Noch unmittelbar nach der 0:2-Niederlage beim VfL Bochum war FCM-Innenverteidiger Daniel Heber guter Dinge. „Es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung“, erklärte der 31-Jährige und meinte damit seine persönliche Formkurve nach langer Verletzungspause.