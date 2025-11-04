Jean Hugonet fehlte in Bochum verletzt, Tobias Müller musste vor der Pause vom Platz und nach dem Spiel hatte auch noch Daniel Heber mit Beschwerden zu kämpfen. In der Abwehr des 1. FC Magdeburg spitzt sich die Personalsituation zu.

Dem FCM droht gegen den SC Paderborn ein Abwehr-Notstand

Rettungstat mit Folgen: Daniel Heber (rechts) klärt gegen Bochums Farid Alfa-Ruprecht, Tobias Müller (links) verletzt sich in dieser Szene am Sprunggelenk.

Magdeburg – Dass Daniel Heber nach dem intensiven Kellerduell beim VfL Bochum (0:2) kaum noch laufen konnte, war verständlich. Über Monate quälte sich der beim 1. FC Magdeburg als gesetzt geltende Innenverteidiger mit hartnäckigen Knie-Problemen, konnte nur unregelmäßig trainieren. An einen festen Spielrhythmus war für ihn nicht mehr zu denken.