1. FC Magdeburg verliert bei Türkgücü München

München - Erneut viele Chancen, erneut nicht gewonnen. Der 1. FC Magdeburg hat überraschend bei Türkgücü München mit 1:2 (0:1) verloren. Es war die erste Niederlage für die Elbestädter seit dem 29. Oktober 2021.

FCM-Trainer Christian Titz wechselte sein Personal auf drei Positionen. Für Korbinian Burger und Sirlord Conteh (beide Bank) sowie Luca Schuler (Gelbsperre) standen Tim Sechelmann, Tatsuya Ito und Jason Ceka in der Startformation.

Ex-Magdeburger Türpitz trifft für Türkgücü

Magdeburg begann bestimmend mit viel Ballbesitz und hatte auch die erste Möglichkeit. Ito dribbelte auf der linken Seite und fand im Strafraum Baris Atik. Dessen Abschluss köpfte Moritz Römling noch vor der Linie weg (8.). Dann kam Türkgücü das erste Mal vor das Tor und ging direkt in Führung. Der FCM konnte im eigenen Strafraum nicht klären, was sich rächen sollte. Anschließend kam der Ball zum ehemaligen Magdeburger Philip Türpitz, der in die untere rechte Ecke traf (13.).

Die Gäste blieben druckvoll, scheiterten aber mit ihren Offensivaktionen. Jason Ceka zielte erfolglos auf die kurze Ecke (15.), Andreas Müller traf aus der Distanz nur den Pfosten (17.). Die Münchner standen tief und der FCM setzte sich in der gegnerischen Spielhälfte fest. Connor Krempicki zielte nach einer Vorlage von Ito drüber (25.) und überwand Türkgücü-Keeper Franco Flückiger vor der Pause (44., 45.) ebenfalls nicht. Mit 0:1 ging es für Blau-Weiß in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild: die Titz-Elf gab weiter den Ton an, bekam den Ball aber nicht in das gegnerische Tor. Atik schloss in Strafraumnähe ab (49.) und versuchte es kurz darauf aus der Drehung, schoss Flückiger in die Arme (56.).

Brünker gelingt nur das späte 1:2

Flückiger vereitelte weitere aussichtsreiche Gelegenheiten des FCM: Türkgücüs Antonio Tikvic fälschte den Ball gefährlich ab und prüfte seinen eigenen Keeper, der aufmerksam reagierte (69.). Auch Jason blieb bei seinem strammen Linksschuss nur zweiter Sieger (75.).

Dann folgte der zweite Schock für Blau-Weiß: Nach einer Ecke wurde nicht richtig geklärt. Sinan Karweina flankte nochmals in den Strafraum und fand dort Alexander Sorge, der FCM-Torwart Dominik Reimann überwand (85.). In der Folge traf Andreas Müller ein zweites Mal den Pfosten, ehe der eingewechselte Kai Brünker den 1:2-Anschlusstreffer markierte (89.). Zu mehr sollte es für den FCM, der erneut viele Gelegenheiten vergab, nicht reichen.