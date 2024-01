Side - Die Hälfte des FCM-Trainingslagers ist vorbei: Denn fünf Tage vergingen bereits und fünf weitere folgen. Die Volksstimme schildert fünf bisherige Beobachtungen.

So verlief das FCM-Training am Montag. (Kamera:Yannik Sammert, Schnitt: Bernd Stiasny)

1. FC Magdeburg: Einsatz der Spieler

An der Perspektivlosigkeit von Malcolm Cacutalua und Belal Halbouni hat sich zwar nichts geändert. Doch bemerkenswert ist: Die Innenverteidiger lassen ihre Köpfe nicht hängen. „Wir haben auf der Position mehrere Spieler, aber trotzdem präsentieren sich beide gut“, so Coach Christian Titz.

FCM-Testspiele live auf YouTube

Der Club strahlt alle drei Testspiele live auf YouTube aus. Auch die Partien heute um 13 Uhr deutscher Zeit gegen den rumänischen Erstligisten Sepsi OSK Sf. Gheorghe und Freitag gegen MTK Budapest können also verfolgt werden. Sie finden auf der top gepflegten Anlage statt, auf der bisher vier Einheiten anstanden.

Lesen Sie auch: Bell Bell blickt auf seine bisherigen fünf Jahren beim Club

Wetterumschwung in der Türkei

Das Wetter hat sich übers Wochenende verändert. Nach vielen Sonnenstunden ist es stürmisch und etwas kälter (circa 15 Grad). Vereinzelt regnet es etwas, in der Nacht auf Montag gewitterte es. Beim gestrigen Training störte die Wetterlage nicht. Titz: „Wenn es nicht sintflutartig regnet, ist es gut, wenn es nicht so warm ist.“

FCM-Vereinspräsident noch angereist:

Nicht nur das Team ist an der Riviera. Auch Vereinspräsident Jörg Biastoch reiste an. Ebenfalls in die Türkei flog Holger Stahlknecht, der Präsident des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt und ein Freund von Biastoch. Sportchef Otmar Schork telefoniert häufig am Platz. Vielleicht tütet er ja dabei einen Transfer ein?

FCM-Spieler erhalten neue Chance

Im Training wird an den ersten Tagen fleißig durchgewechselt. Gegen Dresden bekamen 22 Akteure gleich viel Spielpraxis. Alle Spieler erhalten eine neue Chance. Und es scheint so, als würden sich die Reservisten richtig beweisen wollen. Insgesamt erklärt Titz: „Wir trainieren intensiv und lang.“