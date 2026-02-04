Am Mittwochnachmittag hat Sportgeschäftsführer Otmar Schork ausführlich die Wechselperiode des 1. FC Magdeburg Revue passieren lassen. Die Volksstimme ordnet seine Äußerungen im Nachgang ein.

Nur ein Neuzugang: FCM möchte den Klassenerhalt durch Teamgeist schaffen

derzeit auch bei Schnee und Minusgraden im Training Spaß. (Foto: Christian Schroedter)

Die Spieler des 1. FC Magdeburg um Nummer eins Dominik Reimann haben

Magdeburg - Beim öffentlichen Training des 1. FC Magdeburg in dieser Woche fiel die Stimmung sehr positiv auf. Diese Mischung aus Witzchen zwischen Teamkollegen und Entschlossenheit. Überhaupt haben die vergangenen Wochen gezeigt, wie gut die Teamchemie derzeit ist. Auch Otmar Schork hat dies registriert. Der Sportchef begründete damit sogar die Zurückhaltung auf dem Transfermarkt.