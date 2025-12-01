Vom jüngsten Befreiungsschlag beflügelt fiebert der 1. FC Magdeburg dem Pokal-Kracher bei RB Leipzig entgegen. Ein Überraschungserfolg wäre finanziell unfassbar nützlich.

Magdeburg - In den kommenden Wochen und Monaten wird sich FCM-Stürmer Mateusz Zukowski bei der Kommunikation auf Englisch immer sicherer fühlen. Irgendwann wird er dann auch Interviews geben. Nachdem der 24-jährige Pole am Sonnabend noch darauf verzichtet hatte, lag es ihm am Herzen, seine Freude über den Zweitliga-Sieg gegen Nürnberg trotzdem zum Ausdruck zu bringen. Der Doppeltorschütze nutzte dafür Instagram und zwei englische Wörter. Mit „Amazing evening“ fasste er die Gefühlslage beim 1. FC Magdeburg treffend zusammen.