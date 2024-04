Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Rostock - Nach dem 2:0 (2:0)-Sieg bei Hansa Rostock – dem Konkurrenten aus dem Tabellenkeller in der 2. Bundesliga – ist die Welt des 1. FC Magdeburg wieder in Ordnung. Zumindest für eine Woche. Deshalb war auch Daniel Heber, der den Endstand per Kopf erzielte und damit im 45. Zweitliga-Spiel erstmals überhaupt für den FCM traf, zunächst glücklich. Aber auch zu Späßen bereit. „Tobias Müller hatte einen Vorschlag für mich, dass wir gleich an der Tankstelle halten und ich einen ausgebe“, sagte der Abwehrspieler, der befand: „Das hört sich gut an.“