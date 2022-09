Das stimmt FCM-Kapitän Amara Condé positiv

Magdeburg - Im jüngsten Training fehlte Amara Condé wegen einer Verhärtung im Bauchmuskel. Zu dem Zeitpunkt war unklar, worum es sich bei der Verhärtung genau handelt und wie lange er fehlt. Eine Untersuchung soll Aufschluss bringen. Indes äußerte sich der FCM-Spielführer in diesen Tagen im Gespräch mit der Volksstimme zur ersten Phase der Saison.

FCM: Wie Condé die Partie in Paderborn sah

Den Akteuren des FCM waren nach dem 0:1 (0:0) beim SC Paderborn am vergangenen Wochenende Enttäuschung und Ärger anzusehen. Condé brachte diese Emotionen zum Ausdruck: „Es tut sehr weh, dass wir leider ohne Punkte nach Hause gefahren sind.“ Auch er haderte mit den äußerst strittigen Schiedsrichter-Entscheidungen.

"Mich interessiert die Tabelle aktuell nicht." Amara Condé - Kapitän FCM

Stolz war Condé auf das Auftreten: „Wir haben gerade in der ersten Halbzeit ein Riesenspiel gemacht. Das war eigentlich das Magdeburg, was man kennt.“ Im ersten Durchgang begeisterte ihn das mutige Aufspielen.

Mit dem Platzverweis veränderte sich das Duell bekanntlich. Condé gefiel es, wie der FCM in Unterzahl kämpfte und als Team auftrat. Insgesamt ist das für ihn die Basis: „Denn Fußball spielen können wir alle.“

FCM: Warum der Kapitän die Tabelle ausblendet

Erstmalig in dieser Saison steht der 1. FC Magdeburg aktuell auf einem direkten Abstiegsplatz (17.). Von einer „sorgenfreien Saison“ lässt sich bisher nicht sprechen. Dabei hatte sich Sportgeschäftsführer Otmar Schork genau diese erhofft.

„Mich interessiert die Tabelle aktuell nicht“, betonte Condé nun. Seine Devise lautet: von Spiel zu Spiel denken und anderes ausblenden. Als lapidare Floskel muss das nicht interpretiert werden. Der Kapitän möchte in jeder Partie voll da sein.

Ermutigt ist er vom 4:4 in Kaiserslautern, aber vor allem von der Leistung in Ostwestfalen: „So aufzutreten, auch in Unterzahl, und das beim Tabellenführer, sagt mehr als genug aus.“ Condé ergänzte: „Wir müssen einfach so weitermachen und dann werden wir die unteren Tabellenplätze auf jeden Fall in naher Zukunft verlassen.“

Welche Form-Entwicklung der Anführer erkennt

Mit einigen Leistungen zu Beginn der Saison war Condé sehr unzufrieden: „Am Anfang haben wir teilweise nur 50 Prozent abgerufen, das war der Ballbesitz. Die anderen 50 Prozent, das Defensive, haben wir vermissen lassen.“

Doch nun sieht der Spielführer Verbesserungen: „Wir werden langsam viel stabiler.“ Dementsprechend ist er guter Dinge, bald Siege feiern zu können.

Condé strebt an, als Team noch konstanter zu werden. Zudem geht es für ihn darum, „Endkonsequenz reinzukriegen“. Er meint damit, an Details zu arbeiten, die enormen Einfluss haben. In Kaiserslautern verhinderten Unkonzentriertheit bei gegnerischen Standards einen Dreier, in Paderborn war der Platzverweis von Jamie Lawrence der Knackpunkt.

Gegen Fürth soll nun alles passen: „Wir hoffen, dass wir am Sonntag den zweiten Sieg in dieser Saison einfahren.“

Was Condé über die diesjährigen Neuzugänge sagt

Längst noch nicht alle Neuzugänge des FCM überzeugten bislang. Condé beschäftigt sich damit nicht. Er sieht den klaren Auftrag für sich und die anderen Führungsspieler, die neuen Akteure weiter zu integrieren, also „es ihnen so einfach zu machen wie möglich“. Aus eigener Erfahrung hält der Kapitän dies für enorm wichtig: „Wir waren alle mal an dem Punkt, wo sie gerade sind oder waren.“

Condé findet es anspruchsvoll, beim FCM als Neuzugang reinzukommen. Denn das Spielsystem müsse erst einmal verinnerlicht werden. Der Kapitän beobachtet Fortschritte: „Langsam trägt es Früchte, langsam kommt jetzt immer mehr zusammen.“

Seit dieser Woche müssen bekanntlich zwei neue Verteidiger integriert werden: Herbert Bockhorn und Cristiano Piccini.