Magdeburg/Villingen - Ein Gerücht macht die Runde, dass es Zweitligaspieler Kai Brünker vom 1. FC Magdeburg wieder zurück in die Heimat ziehe. Dieses streute die Zeitung Schwarzwälder Bote und beruft sich auf einen Artikel der Bild-Zeitung. Der Stürmer stellt klar: „Stimmt nicht!“

Das war passiert: Am 18. Januar berichtete die Bild-Zeitung, dass FCM-Stürmer Kai Brünker tags zuvor am Trainingsplatz in Magdeburg war. Dieser Tage keine Selbstverständlichkeit: Er wolle laut Bild zeitnah in die Heimat nach Villingen zurückkehren, dort hält nämlich die Suche nach seinem vermissten Vater weiter an.

FCM-Stürmer Brünker in die Heimat?

Daraus strickte der Schwarzwälder Bote, dass es Brünker aus „persönlichen Gründen zurück nach Villingen“ ziehe. Und stellt darauf die Frage, ob er dann vielleicht auch zum FC 08 Villingen wechsle, dem ansässigen Fußballverein, bei dem der Stürmer seine ersten Karriereschritte setzte.

Kai Brünker macht auf seinem Instagram-Kanal klar, dass er weiter am Trainingsbetrieb beim 1. FC Magdeburg teilnimmt. Screenshot: www.instagram.com/kai.bruenker

Weiter berichtet die Zeitung aus Süddeutschland, dass der Sport- und Nachwuchsvorstand des Oberligisten eine Rückkehr des Mittelstürmers nicht ausschließe.

„Stimmt nicht!“, schreibt Kai Brünker auf seinem Instagram-Kanal. Er macht klar: „Ich nehme ganz normal am Trainingsbetrieb teil beim 1. FC Magdeburg!“