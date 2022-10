Überragende Stimmung! So feierten die FCM-Fans im Hamburger Volksparkstadion

Hamburg - Der 1. FC Magdeburg gewinnt gegen Liga-Titan und Top-Favorit Hamburger SV mit 2:3. Der unbändige Siegeswille zeigte sich über 90 Minuten lang bei den Spielern des FCM. Mindestens genauso beeindruckend wie die Leistung der Titz-Elf: die Fans.

8000 verkaufte Tickets - ausverkaufter Gästeblock. Manch einer spricht von insgesamt bis zu 10.000 Anhänger, die aus Magdeburg angereist sind. Ultras riefen zum Marsch auf, Traumkulisse im Volksparkstadion!

FCM gegen HSV: Rekordkulisse für den Club

55.304 Zuschauer insgesamt in der Arena des Hamburger SV. Vor so vielen Zuschauern spielte der FCM in dieser Saison zuvor noch nicht. Und auch in den vergangenen Jahren waren nie mehr Zuschauer bei einem Pflichtspiel des Clubs.

Sie sahen eines der wohl intensivsten Matches dieser Zweitliga-Saison. Auch wegen den überragenden Fans des FCM - sie machten aus einem Auswärtspiel eine Heimpartie.