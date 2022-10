Sandhausen - Andreas Müller war deutlich anzumerken, wie ihn die 0:1-Niederlage in der 2. Bundesliga beim SV Sandhausen mitgenommen hatte. Erst winkte er ab, schüttelte den Kopf, verließ den Rasen mit versteinerter Miene und trat auch noch gegen ein Werbebande. Auch in der Mixed Zone ließ er seinen Emotionen freien Lauf: „Es ist schwer, in Worte zu fassen, wenn du hier sieben Stunden herfährst, dich gut vorbereitest, das Spiel dominierst – und dann mit 0:1 verlierst.“