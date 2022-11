Kommentar zur FCM-Niederlage gegen Darmstadt: Skandal, Betrug, Raub

Nein, der Schlaf war nach der Niederlage des 1. FC Magdeburgs gegen den SV Darmstadt am Donnerstagabend nicht sonderlich gut. Der Club verliert 0:1 in einem intensiven, spannenden Zweitliga-Schlagabtausch auf hohem Niveau. FCM-Fans fühlen sich betrogen - und ich mich beraubt.

Rückblick: FCM-Verteidiger Cristiano Piccini stoppt den Ball mit der Hand vor dem eigenen Strafraum. Erst sieht er Gelb, nach dem Eingriff des VAR gibt es Rot für den Italiener. Das Spiel danach, war auf links gedreht. Schiedsrichter Wolfgang Haslberger und VAR Michael Bacher vernichteten ein Duell auf Augenhöhe, wandelten es in Einbahnstraßenfußball zugunsten für Darmstadt.

Nicht nur Fans, auch ich fühle mich betrogen. Weniger für die möglichen Punkte, die nach dieser außerordentlich fragwürdigen Schiedsrichter-Entscheidung dem FCM im bockharten Abstiegskampf fehlen werden. Mehr noch fühle ich mich als Fußballfreund eines mitreißenden Zweitligaduells beraubt.

Der rote Karton, an diesem Zweitligaabend nur eine von vielen Horror-Entscheidungen, die so zahlreich wie absurd waren. Als zum Beispiel zwei Darmstadtspieler ineinander kesseln und daraufhin Freistoß gepfiffen wird - für Darmstadt! Doch nichts war gleichzusetzen mit dem Witz-Rot für Piccini. Da waren sich die meisten einig, von Darmstadt bis Magdeburg und allem was dazwischen liegt.

Die Magdeburger werden am Sonntag gegen Arminia Bielefeld alles in die Waagschale werfen, um dieses „skandalöse“ Spiel (Zitat Baris Atik) vergessen zu machen. Dann aber ohne den formstarken Piccini, der wegen der roten Karte und dank DFB-Regelwerk auch gegen Bielefeld fehlen wird. Die einzig richtige Konsequenz kann hier nur lauten: Einspruch gegen die rote Karte einlegen und Piccini aus der Sperre loseisen.