Schork-Ansage! FCM sucht intensiv nach neuen Spielern

Magdeburg - Am Mittwoch landet der Flieger mit den Spielern und Verantwortlichen des 1. FC Magdeburg in der Türkei. Dort bezieht der Verein das Trainingslager. Ein großer Teil der Mannschaft reist nicht an, bestätigt nun FCM-Sportchef Otmar Schork in einem hausinternen Interview.

"Wir sind intensiv auf dem Markt tätig." Otmar Schork, FCM-Sportchef

Fest steht, dass einige Spieler wegen Verletzung oder Krankheit nicht im Trainingslager sein werden. Darunter die Stammkräfte Leon Bell Bell, Connor Krempicki, Luca Schuler und Mo El Hankouri sowie sechs weitere Spieler aus der zweiten Reihe.

Lesen Sie auch: Personalsorgen beim FCM: Die Liste wird länger

Eine Situation, die Schork im Interview als „nicht gut“ beschreibt. Er und der FCM wollen sport-personell aufrüsten, daran lässt er absolut kein Zweifel. Schork: „Wir sind intensiv auf dem Markt tätig und stehen mit potenziellen Spielern und Beratern in Kontakt.“

FCM-Etat im Vergleich "ganz unten"

An welchem Spieler aktuell Interesse besteht? Der Geschäftsführer Sport des Zweitligavereins lässt sich nicht in die Karten schauen. Er macht aber auch klar, dass es Mitbewerber aus dem In- und Ausland gebe. Man bewege sich im Vergleich zur Zweitliga-Konkurrenz „ganz unten“.

Auch interessant: Neue für den FCM: Mit diesen fünf Spielern könnte der Klassenerhalt klappen

Das „Gesamt-Sportetat“ belaufe sich für den FCM laut Schork für die 2. Bundesliga bei 10 Millionen Euro. Wie sich dieser Etat aufschlüsselt, wie viel Geld also für Neuverpflichtungen tatsächlich vorhanden ist, kann indes nur vermutet werden.

Schork: „Es ist noch ein begrenzter Spielraum für potenzielle Neuzugänge und eigene Vertragsverlängerungen vorhanden“.