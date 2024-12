Die neue Sturmhoffnung Alexander Ahl Holmström hat seine Arbeit beim 1. FC Magdeburg aufgenommen. Fans und Verein müssen sich jedoch in Geduld üben.

Magdeburg. - Ganz am Ende seiner ersten öffentlichen Einheit in den Farben des 1. FC Magdeburg unterlief Alexander Ahl Holmström gestern dann doch noch ein kleiner Fauxpas. Soeben hatte Trainer Christian Titz das finale Trainingsspiel abgepfiffen, da ging der Schwede auf die Handvoll Fans am Spielfeldrand zu und wollte pflichtschuldig seine ersten Autogramme schreiben. Das Problem: Das Training war zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht offiziell beendet.