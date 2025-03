Ehe es für Zweitligist 1. FC Magdeburg zum Freundschaftsspiel nach Opole ging, stand am Donnerstag nochmal eine leichte Trainingseinheit an. Während Alexander Ahl-Holmström wieder mitwirkte, fehlte ein anderer Profi.

Magdeburg - Eine knappe Stunde, länger mussten die Profis des 1. FC Magdeburg am Donnerstag nicht in der Frühlingssonne schwitzen. In der letzten Einheit auf dem heimischen Trainingsplatz vor dem Freundschaftsspiel am Freitag in Opole (Polen) ließen es Christian Titz und sein Trainerteam locker angehen.