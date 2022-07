Paukenschlag beim FCM: Amara Condé wird neuer Kapitän

Magdeburg - Lange wurde spekuliert, nun steht endgültig fest: Mittelfeld-Stratege Amara Condé wird sich die Kapitänsbinde des FCM über den Arm streifen.

FCM: K-Frage geklärt

Das verkündete FCM-Chefcoach Christian Titz bei einer Pressekonferenz vor dem Heimspiel-Auftakt gegen Fortuna Düsseldorf. Titz: "Es wird so sein, dass Amara Condé, gestützt von Baris Atik, die Mannschaft aufs Feld führen wird".

Somit steht außerdem fest, dass Condés Kumpel und FCM-Offensivdribbler Atik als Vizekapitän auftreten wird. Erste Spekulationen, die noch Routinier Alexander Bittroff als Kapitän sahen, sind somit erstmal vom Tisch.

Der Chefcoach weiter: "Ich habe die Entscheidung für beide getroffen". Condé und Atik hätten zwei sehr unterschiedliche Charaktere, so Titz. Condé, der in seiner Gesamtheitlichkeit gut sei und Atik, der immer unbedingt ins Pressing gehe, antreibe.

Titz lobte zudem die Spieler dahinter. Insbesondere Alexander Bittroff, Malcolm Cacutalua und Andreas Müller, die "hinten Qualitäten" reinbringen würden.

Tobias Müller füllte in der vergangenen Saison die meiste Zeit das Amt des Kapitäns. Er verließ den FCM am Ende der vergangenen Spielzeit, gemeinsam mit Sirlord Conteh und Raphael Obermaier, in Richtung Paderborn.