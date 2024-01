Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Side - Der 1. FC Magdeburg erlebte gegen den ungarischen Erstliga-Aufsteiger MTK Budapest am Freitag ein Déjà-vu. Und das lag am 4:2 (1:1) für den Club. Denn Blau-Weiß hatte sich bereits im Wintercamp 2023 mit demselben Resultat von den Ungarn getrennt. Über den erneuten Erfolg freuten sich die Elbestädter besonders, weil sie den Platz in dieser Vorbereitung erstmalig als Sieger verließen. „Es ist ein schöner Abschluss in der Türkei“, sagte Trainer Christian Titz.