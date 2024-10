Magdeburg - Connor Krempicki hockte nach dem Abpfiff enttäuscht auf dem Rasen. Mohammed El Hankouri starrte in die Leere. Und auch den FCM-Kollegen der beiden war anzusehen, dass sich das 2:2 gegen Greuther Fürth nach einer 2:0-Führung und einem 2:1 zur Pause für sie wie eine Niederlage anfühlte. Der 1. FC Magdeburg verpasste durch das Unentschieden den möglichen Sprung an die Tabellenspitze in Liga zwei. Von den Fans erhielten die Akteure dennoch viel Applaus. Schließlich sind sie weiter unbesiegt und zeigten in vielen Bereichen erneut eine ansprechende Leistung.

