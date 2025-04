Magdeburg/Dresden. - Das Aufstiegsrennen der 3. Liga ist bei weitem nicht so spannend wie jenes in Liga zwei. Bereits am kommenden Wochenende können sowohl Arminia Bielefeld als auch Dynamo Dresden ihre Rückkehr ins Unterhaus perfekt machen. Die Planungen für die kommenden Zweitliga-Saison sind deshalb an beiden Standorten in vollem Gange. In Dresden spielt Verteidiger Andi Hoti darin eine gewichtige Rolle. Doch noch gehört der 22-Jährige dem 1. FC Magdeburg.

