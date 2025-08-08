Der SC Magdeburg gewann nicht nur mit 37:23 das Testspiel beim HSC Suhr Aarau, sondern auch viel Herzen der Schweizer Handball-Fans. So nahmen sich der verletzte Manuel Zehnder und Torwart Nikola Portner in ihrem Heimatland auch noch die Zeit dafür, um mit dem Aarauer Handball-Nachwuchs zu trainieren.

Manuel Zehnder konnte aufgrund seiner schweren Knieverletzung in seiner Heimatstadt Aarau zwar nicht spielen. Aber der Schweizer ist schon wieder so fit, dass er mit den Kids trainieren konnte.

Magdeburg/Aarau - Normalerweise bekommt man als Gästeteam nicht unbedingt den großen Applaus, wenn man den Gastgeber schlägt. Dazu noch deutlich, so wie der SC Magdeburg beim 37:23 (26:15) beim HSC Suhr Aarau. Doch in der Schweiz wurden die Grün-Roten von den Zuschauern trotzdem gefeiert. „Die Art und Weise, wie wir hier empfangen worden sind, hat mich sehr begeistert. Alle waren sehr gastfreundlich und das Gefühl, dass der SCM als Marke hier sehr gern gesehen ist, macht einen auch stolz“, betonte Trainer Bennet Wiegert, der auch sportlich mit dem ersten Test auf der Schweiz-Reise zufrieden war: „Wir haben uns auch spieltechnisch gut präsentiert. Trotzdem gibt es noch einiges zu tun. Aber dafür haben wir ja noch einige Wochen in der Vorbereitung.“