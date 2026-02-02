Seit Monaten spielte Andi Hoti beim 1. FC Magdeburg keine Rolle mehr, seit Montag steht sein Abgang fest. Allerdings nicht zu Dynamo Dresden, wie zuvor erwartet.

FCM gibt Andi Hoti am letzten Transfertag doch noch ab

Magdeburg - Dynamo Dresden buhlte lange um Andi Hoti, am Ende aber ohne ihn zu verpflichten. Zwar ließ der 1. FC Magdeburg seinen wechselwilligen und aussortierten Verteidiger am letzten Tag des Wintertransferfenster doch noch gehen, allerdings nicht nach Dresden.

Stattdessen sicherte sich Eintracht Braunschweig die Dienste des 22 Jahre alten Kosovaren und stattete ihn mit einem Vertrag bis 2028 aus. Weil Hoti beim FCM noch unter Vertrag stand, wurde wohl eine Ablöse fällig, zu der beide Vereine aber keine Angaben machten.

Andi Hoti bringt FCM wohl eine Ablöse ein

"Ich freue mich sehr auf die Aufgabe bei Eintracht Braunschweig. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Beginn an sehr klar und vertrauensvoll, das hat mir ein gutes Gefühl gegeben", sagte Hoti zu seinem Wechsel am Montag.

"Nach der Freistellung von Andi Hoti Anfang des Jahres konnten wir nun seinem Wunsch nach einem Vereinswechsel entsprechen. Mit Eintracht Braunschweig haben wir eine einvernehmliche Lösung gefunden“, sagte Otmar Schork, Geschäftsführer Sport.

Hoti war im Sommer 2023 von Inter Mailand zum FCM gekommen. Insgesamt absolvierte er 33 Pflichtspiele für die Magdeburger. In der vergangenen Rückrunde war er bekanntlich bereits an Dynamo Dresden verliehen, eine feste Verpflichtung scheiterte am Veto von Schork.

Auch im Januar war Dynamo sehr interessiert, eine Einigung blieb aber aus. Am Ende machte dann Braunschweig, ebenfalls ein FCM-Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt, das Rennen um den Abwehrspieler.