Anstatt in der Heimat den Opfern des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt zu gedenken, musste der 1. FC Magdeburg am Samstagnachmittag in Kaiserlautern spielen. Es war ein spezieller Nachmittag.

Mit einer Choreografie wurden die Fans des 1. FC Magdeburg dem ersten Jahrestag des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt gerecht.

Kaiserslautern - Auf seine Art war es ein schöner Moment in der Pressekonferenz am Samstag nach dem 3:2-Sieg des 1. FC Magdeburg beim 1. FC Kaiserslautern. Ein Augenblick, in dem klar wurde, dass es wichtigere Dinge gibt als Fußball. Und, dass man sich, auch wenn man in den Farben getrennt ist, in der Sache vereinen kann.