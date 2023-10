Baris Atik traf für den 1. FC Magdeburg - freuen konnte er sich dennoch nicht. Es gab am Freitagabend ein 1:2 bei Hannover 96.

Hannover - Die Durststrecke hält weiterhin an für den 1. FC Magdeburg. Der Club gewann auch am Freitagabend bei Hannover 96 nicht in der 2. Bundesliga. Bei den Niedersachsen gab es ein 1:2 (0:1). Damit wartet Blau-Weiß seit fünf Partien auf einen Sieg.