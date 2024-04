Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Baris Atik polterte nach dem 2:2 (2:0)-Remis gegen den Hamburger SV. Der Offensivmann stampfte recht wütend in die Kabine und ließ seinen Frust über die verspielte 2:0-Führung in der 2. Bundesliga samt Überzahl ab Minute 24 raus. „Wie kann das immer wieder sein?“, fragte Atik, der am Sonntag auch über seine Auswechslung in der Schlussphase nicht begeistert war, im Monolog hörbar für alle. FCM-Kapitän Amara Condé war ebenso getroffen von diesem selbstverschuldeten Rückschlag im Abstiegskampf und offenbarte ganz klar: „Das fühlt sich an wie drei Niederlagen.“