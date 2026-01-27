Die verheerenden Vorkommnisse beim Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden beschäftigen unverändert viele Menschen. Ein Thema ist auch das Sicherheitskonzept.

Fans des 1. FC Magdeburg hatten für fantastische Stimmung gesorgt, auch eine Choreo begeisterte. Doch die Konfrontation mit der Polizei sorgt weiterhin für Entsetzen.

Magdeburg - Vor dem Derby zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden waren sich Vereine sowie Behörden im Klaren darüber, welche Eskalationsgefahr die Partie mit sich bringt. Durch ein neues Sicherheitskonzept sollte das Zweitliga-Spiel gut über die Bühne gehen. Doch es ereignete sich bekanntlich Furchtbares.