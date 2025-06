An diesem Montag stellt der 1. FC Magdeburg den neuen Coach Markus Fiedler offiziell in einer Pressekonferenz vor. Wir haben vorab seine Spielphilosophie im Detail analysiert.

Markus Fiedler möchte viel sehen, was die FCM-Akteure schon unter Christian Titz verinnerlichten.

Magdeburg. - Wenn man die Philosophie des neuen Magdeburg-Trainers Markus Fiedler besser verstehen möchte, hilft es, sich mit seinem Vorbild zu beschäftigen. Die Spielweise, die der FC Barcelona unter Pep Guardiola glänzend umsetzte, sieht der 39-Jährige als „Idealvorstellung von Fußball“. Von 2008 bis 2012 stand der Weltklasse-Coach bei den Katalanen an der Seitenlinie. „Ich war und bin immer noch sehr stark geprägt von Guardiolas Zeit, die er in Barcelona hatte“, so Fiedler.