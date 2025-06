Phoenix - Basketball-Superstar Kevin Durant steht unmittelbar vor einem Wechsel von den Phoenix Suns zu den Houston Rockets. Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten, schicken die Rockets Jalen Green und Dillon Brooks im Gegenzug in den US-Bundesstaat Arizona. Dazu dürfen die Suns beim anstehenden Draft anstelle der Rockets an zehnter Stelle ein Talent auswählen und bekommen weitere fünf Zweitrunden-Picks.

Durant spielte in den vergangenen drei Jahren für die Suns und hatte mit dem Team nie den erhofften Erfolg in den Playoffs. Die Rockets waren in der vergangenen Saison das zweitbeste Team der Western Conference, scheiterten in der ersten Runde der Playoffs aber an den Golden State Warriors.

Durant wird im September 37 Jahre alt, sein Vertrag läuft noch eine Saison. Nach den Oklahoma City Thunder, den Warriors, den Brooklyn Nets und den Suns sind die Rockets sein fünftes NBA-Team. Durant holte mit dem US-Nationalteam Gold bei den Olympischen Spielen in Paris und ist der einzige männliche Basketballer der Welt mit vier Olympiasiegen.