Baris Atik führt den 1. FC Magdeburg an

Magdeburg - Gerne hätte der Kapitän am Sonntag höchst persönlich für die Vorentscheidung im Drittliga-Duell zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem SC Verl (2:0) gesorgt. Doch hatte Baris Atik etwas Pech im Abschluss: Nach Vorarbeit von Jason Ceka klatschte sein Schuss aus spitzem Winkel in der 61. Minute an die Innenseite des linken Pfostens, sprang von dort aus zurück ins Feld. Für Atik war es wohl das einzige kleine Manko seiner ansonsten gelungenen Drittliga-Premiere als Kapitän der Blau-Weißen, nach der er zufrieden befand: „Hut ab an die Mannschaft für ein sehr gutes Spiel.“