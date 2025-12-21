Das Möckeraner Weihnachtssingen ist auf dem Weg zur schönen Tradition, auch wenn für immer ein Hauch von Trauer in den Liedern mitschwingen wird. Mit einer Schweigeminute wurde der Opfer des Magdeburger Anschlags gedacht.

Wieder gut besucht: das Weihnachtssingen im Schlosspark von Möckern.

Möckern. - Fast auf den Tag genau ein Jahr nach dem erschütternden Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt hat der Ortschaftsrat Möckern am Freitagabend zum dritten Möckeraner Weihnachtssingen im Schlosspark eingeladen. Hätte man die Entscheidung der Magdeburger Weihnachtsmarktorganisatoren geteilt, würde wohl nie eine Tradition aus dem Möckeraner Adventssingen werden. In der Landeshauptstadt machte der Markt am Samstag eine Pause, um der Opfer zu gedenken.