"Wer austeilt, muss einstecken können" Nach Pfeifkonzert auf dem "Betze" geht FCM-Star Atik mit einem breiten Grinsen in den Urlaub

Beim Sieg des 1. FC Magdeburg gegen den 1. FC Kaiserslautern war Baris Atik der Mann des Spiels. Erneut spornten ihn die feindseligen Fans des Gegners zur Höchstform an. Mit dem Alter genießt der gebürtige Pfälzer solche Spiele immer mehr.